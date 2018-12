Barco de resgate chega esta sexta-feira ao sul de Espanha com 310 migrantes a bordo

Um barco da organização não-governamental (ONG) espanhola Proactiva Open Arms chega esta sexta-feira ao porto de Crinavis, no sul de Espanha, com 310 migrantes a bordo. Os migrantes, vindos da Somália, Nigéria e Mali, foram resgatados na costa da Líbia há uma semana.

A Cruz Vermelha vai prestar assistência médica no local, fornecendo ainda alimentos e comida. A polícia irá identificar os migrantes antes de os transferir para abrigos.

A ONG resgatou os migrantes – incluindo mulheres grávidas, crianças e bebés – de três embarcações no dia 21 de dezembro. O Governo de Pedro Sánchez autorizou a atracagem do navio em Espanha depois de Itália e Malta terem recusado o acesso. Líbia, França e Tunísia não responderam aos pedidos.

No sábado, um recém-nascido e a sua mãe foram retirados do barco num helicóptero e transportados para Malta. Um adolescente de 14 anos, que sofria de uma infeção grave na pele, foi levado para a ilha italiana de Lampedusa.

Mais de 760 migrantes morreram a tentar alcançar costas espanholas em 2018

Na quinta-feira, a Comissão Espanhola de Ajuda ao Refugiado (CEAR) indicou que pelo menos 769 migrantes morreram este ano quando tentavam chegar por mar às costas de Espanha. Em 2018, o país tornou-se a principal rota marítima para a Europa.

Na análise dos dados migratórios deste ano, a CEAR revelou que Espanha registou 56.480 chegadas às suas costas e que o número de vítimas mortais contabilizadas no mesmo período é o mais alto dos últimos 12 anos. Segundo a entidade, os dados demonstram que “a solução não é fazer acordos com países que não respeitam os direitos humanos porque quando uma rota se fecha, outra rota se abre”.

A poucos dias do fim do ano, esta ONG referiu ainda que, em termos globais, mais de 118 mil migrantes chegaram por via marítima à Europa e que 2.241 pessoas morreram durante a travessia.