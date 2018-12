Ataque informático revela informações pessoais de quase mil desertores norte-coreanos

As informações pessoais de quase mil norte-coreanos que desertaram para a Coreia do Sul foram reveladas depois de piratas informáticos desconhecidos terem acedido à base de dados de uma agência de realojamento. A informação foi divulgada esta sexta-feira pelo Ministério sul-coreano da Unificação.

Os nomes, as datas de nascimento e os endereços de 997 desertores foram roubados através de um computador infetado com software malicioso (malware) numa agência do instituto Hana Center, na cidade de Gumi. “O malware foi plantado através de emails enviados por um endereço interno”, revelou à agência Reuters, sob anonimato, um funcionário do Ministério, referindo-se a uma conta de correio eletrónico da agência.

O Hana Center é um dos 25 institutos que a tutela administra em todo o país para ajudar cerca de 32 mil desertores norte-coreanos a adaptarem-se à Coreia do Sul, disponibilizando empregos e assistência médica e legal.

Os desertores, “escória humana” para Pyongyang

A maioria dos desertores arrisca a vida para fugir da pobreza e da opressão política. Os media estatais da Coreia do Norte referem-se a eles como “escória humana” e acusam espiões sul-coreanos de sequestrarem alguns deles.

O Ministério sul-coreano da Unificação recusou-se a dizer se Pyongyang estaria por detrás da divulgação das informações pessoais, referindo apenas que está em curso uma investigação policial ao caso. No passado, hackers norte-coreanos foram acusados de ataques cibernéticos a agências estatais e empresas da Coreia do Sul. Ainda no ano passado, Pyongyang roubou documentos secretos do Ministério sul-coreano da Defesa e de um estaleiro, enquanto uma empresa de troca de criptomoedas entrou com um pedido de falência após um ciberataque atribuído à Coreia do Norte.

Pyongyang nega as acusações, sendo que a mais recente violação de dados ocorre num momento delicado para as duas Coreias, que nos últimos meses têm tentado melhorar as relações após anos de tensão.

Vários desertores desapareceram nos últimos anos, reaparecendo mais tarde nos media estatais norte-coreanos maldizendo a Coreia do Sul e o destino dos desertores.