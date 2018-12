Vítima de agressão sexual por parte de Kevin Spacey terá filmado a cena

Há dias, na mesma altura em que era judicialmente acusado de uma agressão sexual pela primeira vez - embora dezenas de histórias do género sobre ele tenham vindo à luz ao longo do último ano - o ator norte-americano Kevin Spacey pôs na internet um estranho vídeo onde, encarnando a pele do seu personagem maquiavélico em "house of Cards", dizia a certa altura: "Se não paguei pelas coisas que ambos sabemos que fiz, não vou certamente pagar pelas coisas que não fiz".

Se a frase era uma alusão às acusações que agora pendem sobre ele, foi muito mal calculado. Pois agora soube-se que existe documentação visual do crime. A vítima, um jovem de 18 anos em cujas calças Spacey terá metido a mão para lhe acariciar os genitais, filmou parte do encontro para o enviar à namorada, que não acreditava no que se estava a passar. O vídeo estará atualmente na posse do tribunal.

Filho de uma antiga apresentadora de televisão, William Little era um jovem com bom aspeto que trabalhava num bar-restaurante em Nantucket, no Massachusetts. Admirador de Spacey, deixou-se ficar lá depois do seu horário a fim de o conhecer. Para poder beber com ele (a idade mínima do consumo de álcool lá são 21 anos), disse-lhe que tinha 23 anos. A certa altura Spacey convidou-o a ir a sua casa e ele recusou, por suspeitar das suas intenções. Mas também não foi embora, pois queria tirar uma foto com ele.

Foi então que a alegada agressão aconteceu. O jovem contou depois à mãe, que falou do caso em público o ano passado, sem dizer quem era a vítima. Só recentemente foi revelada essa parte da história. Desde o ano passado, quando o ator Anthony Rapp recordou que tinha 14 anos quando Spacey o tentou forçar a ter sexo, inúmeros outros relatos vieram à luz, incluindo vários do seu tempo como diretor artístico do famoso teatro Old Vic, em Londres, arruinando instantaneamente a carreira do ator.

Uma testemunha contou que Spacey se aproveitava do seu estatuto de ator famoso e achava que qualquer jovem do sexo masculino com menos de 30 anos tinha de estar às suas ordens. No próximo dia 7, é esperado no tribunal de Nantucket para responder à acusação de "atentado ao pudor sobre uma pessoa de mais de 14 anos". Ao que parece, ainda não fez comentários públicos sobre este caso em concreto.