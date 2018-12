Tem 71 anos e vai atravessar o Atlântico. A embarcação é um barril laranja com 3 metros por 2,1

“Uma travessia na qual o homem não será o capitão do barco, mas sim um passageiro do oceano”

É assim que Jean-Jacques Savin descreve a aventura em que se meteu. O francês de 71 anos, um navegador experiente e que até já atravessou o Atlântico num veleiro quatro vezes, quer repetir a proeza… dentro de um barril (como lhe chama), conta o “The New York Times”.

GEORGES GOBET/GETTY IMAGES

É laranja, tem 3m por 2.10m e é feito com contraplacado revestido com resina para resistir a ondas e eventuais investidas pouco amigáveis de orcas.

A cabine é feita de poliéster para suportar as pancadas que o mar lhe reserva. Foi Savin quem construiu este barril, conta a “Time”. Há uma pequena cozinha a bordo, um espaço para a cama do aventureiro descansar os ossos e uma despensa.

A viagem, que promete ligar as Canárias às Caraíbas, arrancou no dia 26 de dezembro e foi financiada através de crowdfunding e patrocínios. “O tempo está ótimo”, garantia à AFP na hora do adeus. Jean-Jacques Savin pretende percorrer “dois ou três quilómetros por hora”. A locomoção ficará a cargo das correntes do oceano, que o levarão idealmente até aos Barbados, embora o francês prefira atracar em Martinica ou Guadalupe.

A aventura é ambiciosa, mas uma viagem ao CV do francês mostra o caráter do protagonista desta história: foi paraquedista, piloto privado e vigilante num parque natural na África Central.

O homem que pretende chegar ao destino no final de março e que vai festejar o 72.º aniversário durante a travessia, em janeiro, não esqueceu o fim de ano. Savin leva foie gras e vinho branco para dar as boas-vindas a 2019. E o objetivo da viagem, qual é? “Provar que ainda consigo…”