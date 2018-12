Médico livrou Trump de ir à guerra como favor ao pai dele. Os “esporões” não existiam

Donald Trump não foi à guerra do Vietname por ter esporões num calcanhar. Um pediatra de Nova Iorque, Larry Braunstein, deu-lhe um atestado que certificava aquela situação, e o futuro presidente ficou livre do serviço militar. Mas duas filhas do pediatra disseram agora ao New York Times que o atestado foi um favor feito ao pai de Trump. Fred Trump era o senhorio de Braustein, que daí para a frente passou a receber tratamento de favor como inquilino.

"Eu sei que foi um favor. O que ele conseguiu foi acesso a Fred Trump. Se havia algo de mal no edifício, o meu pai telefonava e Trump tratava do assunto imediatamente. Foi o pequeno favor que ele conseguiu", conta uma das filhas, Elysa Braustein, acrescentando que o assunto sempre foi comentado dentro da família. Outra pediatra envolvida no assunto também vivia em apartamentos de Fred Trump.

O filho dele, Donald, fez uma descrição completamente diferente da situação em 2016. Falando igualmente ao New York Times, disse: "Tive um médico que me deu uma carta, uma carta muito forte, sobre os calcanhares (...) Eram esporões. Sabe, era difícil do ponto de vista de andar a longo prazo. Não um grande problema, mas um problema suficiente".

Dado que Trump não explicou como o problema se resolveu, nem sequer recorda onde eram os esporões (ou em que pé), a sua versão sempre suscitou grandes dúvidas. E o facto de ele mais tarde se ter referido à sua promiscuidade sexual, com o inerente risco de doenças, como o seu Vietname pessoal, indignou muitos veteranos dessa guerra.

Larry Braunstein, que morreu em 2007, não parece ter deixado registos médicos que comprovem ou desmintam o que dizem as suas filhas e o próprio Trump. Este encontrava-se na altura a terminar um curso de gestão e preparava-se para assumir um papel importante nos negócios do pai, um dos maiores construtores de edifícios para pessoas de classe média e média-baixa em Queens.

Não muito depois, o filho daria o salto para Manhattan e para outro estilo de clientela. Os esporões, aparentemente, jamais voltaram a ser referidos.