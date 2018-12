Justiça francesa abandona investigação a atentado que precipitou genocídio no Ruanda

A justiça francesa abandonou uma investigação de duas décadas ao abate do avião onde seguia o antigo Presidente do Ruanda Juvénal Habyarimana, cuja morte em 1994 precipitou o genocídio no país. Segundo avançou uma fonte judicial esta quarta-feira, as acusações foram retiradas na passada sexta-feira, 21 de dezembro.

Em 1998 iniciava-se uma investigação ao caso a pedido de familiares dos tripulantes franceses que morreram na queda do avião. Oito anos depois, um juiz acusava os rebeldes tutsi, liderados pelo atual Presidente, Paul Kagame, pelo ataque e vários mandados de prisão foram emitidos para pessoas próximas do chefe de Estado. Em outubro deste ano, o Ministério Público francês recomendou que as acusações fossem retiradas devido à insuficiência de provas contra os suspeitos.

No entanto, os advogados da viúva de Habyarimana, Agathe, disseram à agência de notícias AFP que os queixosos vão apresentar recurso contra a decisão. “Temos de interpretar esta decisão dos juízes franceses como uma forma de resignação perante um contexto político que os procuradores não sabem como combater. As autoridades ruandesas nunca procuraram ajudar a trazer a verdade à tona”, acusou o advogado Philippe Meilhac.

Anatomia de um crime (e de um genocídio)

O avião que transportava Habyarimana foi abatido por um míssil a 6 de abril de 1994, precipitando o genocídio que matou 800 mil ruandeses. Cerca de 70% da população tutsi terá sido dizimada no período de 100 dias em que decorreu a matança. O Presidente hutu Habyarimana, que tinha assinado um acordo de paz com os rebeldes tutsi, voava para a capital do Ruanda, Kigali, acompanhado do seu homólogo do Burundi, Cyprien Ntaryamira, quando o avião foi atingido, matando todos os que seguiam a bordo.

Em 2006, o juiz francês Jean-Louis Bruguière deliberou que Kagame, que então liderava a Frente Patriótica Ruandesa, ordenara o ataque e emitiu mandados de prisão para vários dos seus assessores. Kagame classificou a investigação como politicamente motivada e acusou as autoridades francesas, que apoiaram o antigo regime hutu, de terem desempenhado um papel direto no genocídio.

As relações tensas entre França e Ruanda melhoraram quando em 2012 um relatório do juiz francês que sucedeu a Bruguière pôs as conclusões deste em dúvida e sugeriu que extremistas hutu podem ter sido responsáveis pelo ataque. Uma investigação liderada pelo Governo de Kagame concluiu que o míssil que derrubou o avião foi disparado a partir de um acampamento militar controlado por hutus.