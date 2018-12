Eleições presidenciais no Afeganistão adiadas para julho ou agosto, avança a BBC

As eleições presidenciais do próximo ano no Afeganistão foram adiadas por um período igual ou superior a três meses. Inicialmente marcadas para abril, as eleições devem realizar-se em meados de julho ou início de agosto. Segundo a BBC, a alteração deve ser anunciada esta quinta-feira.

Muitos potenciais candidatos não conseguiram cumprir os requisitos de registo e o clima extremo está a impedir a organização da consulta numa data da primavera, revelaram fontes à estação britânica. A alteração acontece dias depois de começarem a circular relatos de uma retirada nos próximos meses de cerca de sete mil soldados dos EUA, quase metade da presença militar americana no país, e após um ataque suicida na segunda-feira no Ministério afegão das Obras Públicas que matou 43 pessoas.

A decisão de adiamento acontece igualmente depois de uma série de problemas que afetaram as eleições parlamentares em outubro. A violência, atribuída aos talibãs e ao Daesh, afetou a campanha e a própria votação: dez candidatos foram mortos e foram registadas várias explosões nas assembleias de voto, sendo que quase um terço destas foi encerrado por razões de segurança.

Atrasos, insegurança, fraude e intimidação: um cenário típico nas eleições afegãs

A votação na província de Kandahar foi adiada na sequência do assassínio do chefe da polícia local, enquanto na província de Ghazni ainda nem sequer aconteceu devido à insegurança e deve agora realizar-se em simultâneo com as eleições presidenciais. Os resultados finais de cidades importantes, como Cabul, Herat e Mazar-e Sharif, ainda não foram anunciados. O novo Parlamento deve assumir funções em março.

Foram ainda registados problemas com um sistema de verificação biométrica e atrasos em muitas assembleias de votos – um cenário agravado pela corrupção, fraude e intimidação verificadas em eleições anteriores.

As eleições presidenciais de 2014, na sequência das quais Ashraf Ghani assumiu o poder, só foram resolvidas mediante um acordo de partilha de poder negociado pelos EUA com o principal rival de Ghani, Abdullah Abdullah, a quem foi atribuído um cargo equivalente a primeiro-ministro.