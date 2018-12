Ébola já fez 354 mortos na República Democrática do Congo

O número de mortos por contaminação por ébola nas províncias de Kivu Norte e Ituri, no leste da República Democrática do Congo (RDC), aumentou para 354. Os dados são do início da semana e foram revelados pelo Ministério congolês da Saúde.

A 29 de novembro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o surto de ébola na RDC é o segundo maior da história, logo depois do surto na África Ocidental, que matou milhares de pessoas entre 2013 e 2016. A epidemia na RDC foi declarada a 1 de agosto deste ano.

O vírus alastrou-se até perto da fronteira com o Uganda, país que, como medida de prevenção, realizou um programa de vacinação de funcionários na fronteira com a RDC, que é atravessada diariamente por centenas de pessoas num trânsito normal.

Atual epidemia é já a maior da história na RDC

Nos últimos meses, a Organização das Nações Unidas mostrou-se preocupada com o risco de propagação da epidemia ao Burundi, Uganda, Ruanda e Sudão do Sul. Uma resolução de 30 de outubro do Conselho de Segurança da ONU instou estes países a reforçarem as capacidades operacionais para lutar contra a doença, em cooperação com a OMS. Proposta pela Suécia, a resolução, aprovada pela unanimidade dos 15 Estados-membros, reconheceu o perigo de saúde regional do vírus.

A atual epidemia de ébola é já a maior da história na RDC relativamente ao número de contágios, reconheceu o Governo do país. Segundo o ministro congolês da Saúde, Oly Ilunga Kalenga, a presente epidemia ultrapassou em número de casos e de mortos a primeira no país, registada em 1976. Posteriormente, a RDC foi atingida mais nove vezes por uma epidemia de ébola, incluindo a mais recente.

O ébola transmite-se por contacto físico através de fluidos corporais infetados e provoca febre hemorrágica.