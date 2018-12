Depressão pós-Natal dos pais pode transmitir-se às filhas

As filhas de homens que sofrem depressão pós-natal são mais suscetíveis a terem elas próprias depressão na adolescência. É esta a conclusão de um estudo efetuado sobre 3176 famílias na area de Bristol, Inglaterra.

O estudo, agora publicado na revista médica JAMA Psychiatry, envolveu investigadores de cinco universidades, incluindo Oxford e Cambridge. Os autores dizem que nas situações em causa é mais provável as raparigas terem depressão após a puberdade (um risco "pequeno mas significativo", explicam), mas os rapazes não. Os efeitos neles esgotam-se geralmente a curto prazo, ao contrário do que pode acontecer com as raparigas. A diferença terá a ver com os efeitos que a interação com os pais tem com as filhas.

Embora a depressão pós-natal seja tradicionalmente associada às mulheres, sabe-se que os homens também podem sofrer dela, embora no caso deles a incidência seja mais baixa. Poderá acontecer em 10 por cento dos casos, contra 20 por cento entre as mulheres.

Um dos investigadores acrescenta: "Parece que a depressão nos pais está ligada a um nível acrescido de stress na família inteira, e que esta pode ser uma forma em que os filhos são afetados. Embora muitas crianças não sejam afetadas pela depressão parental desta maneira, os resultados do estudo pôem em relevo a importância de fornecer apoio adequado aos pais, tal como às mães".