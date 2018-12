Albânia proibe quase totalmente o jogo

Como outros antigos países socialistas do leste europeu, a Albânia enfrenta graves problemas com o crime organizado. Relacionado com isto, mas não só, o vício do jogo é muito comum no país. Para fazer face a ambos os flagelos, o parlamento aprovou em outubro uma medida radical que entra em vigor no próximo dia 1: a proibição quase total do jogo no país.

Segundo a nova lei, excetuando o bingo na TV e a lotaria nacional, só será possível jogar nalguns resorts e em certos hotéis grandes que ficam afastados de zonas residenciais. Ou seja, em sítios prioritariamente destinados a turistas.

O objetivo principal é proteger as finanças já precárias de muitas famílias de baixos recursos, a quem o vício do jogo pode facilmente destruir. Uma situação bastante frequente num país de apenas 2.8 milhões de habitantes onde existem nada menos do que 4 mil locais diferentes para jogar e fazer apostas.

"O mal que se entrincheirou na nossa sociedade"

Outros dois objetivos são os de combater a lavagem de dinheiro e promover a integridade desportiva, já que muitas das apostas feitas se referem a eventos nessa área onde o potencial para corrupção é substancial. Talvez não por acaso, o socialista Edi Rama, atual primeiro-ministro, é um antigo jogador de basquetebol.

Para o líder do governo, as perdas previsíveis em empregos e impostos (a indústria vale oficialmente 130 milhões, embora as receitas reais sejam estimadas em quatro ou cinco vezes isso) são inferiores aos ganhos sociais que se esperam com a medida. Rama fala abertamente do jogo como "o mal que se entrincheirou na nossa sociedade" e chama "guerra frontal" à luta contra ele.

Quem não gostou, compreensivelmente, foram os industriais do jogo, que já anunciaram a intenção de recorrer aos tribunais. Ainda tentaram propôr uma solução de compromisso - reduzir para metade os locais de jogo e prescindir totalmente da publicidade - mas os seus antecedentes de comportamento não inspiraram confiança.