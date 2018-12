Sismo de magnitude 4.8 atinge Sicília, em torno do Monte Etna, e faz pelo menos dois feridos

Alguns edifícios ficaram danificados durante aquele que foi o mais recente das centenas de abalos registados desde que o Etna entrou em erupção na segunda-feira. O terramoto ocorreu às 3h19, hora local (2h19 em Portugal Continental). As pessoas nas encostas da montanha foram instruídas a fugir rapidamente

Um sismo de magnitude 4.8 atingiu esta madrugada a Sicília, em Itália, em torno do Monte Etna, o vulcão mais ativo da Europa. Segundo a imprensa italiana, pelo menos duas pessoas ficaram feridas.

Alguns edifícios ficaram danificados durante aquele que foi o mais recente das centenas de abalos registados desde que o Etna entrou em erupção na segunda-feira.

O terramoto ocorreu às 3h19, hora local (2h19 em Portugal Continental). As pessoas nas encostas da montanha foram instruídas a fugir rapidamente.

Na segunda-feira, o Monte Etna entrou em erupção. Nas três horas iniciais, foram registados mais de 130 tremores de terra.

Na sequência da erupção, as cinzas vulcânicas cobriram as aldeias vizinhas e os voos com partidas e chegadas ao aeroporto de Catânia tiveram de ser interrompidos temporariamente.

O Etna está frequentemente em erupção, embora sem representar perigo para as populações próximas. Fica na zona oriental da ilha italiana da Sicília. É também um dos vulcões mais altos do mundo, com cerca de 3350 metros.