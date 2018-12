Rússia está pronta a usar um novo míssil nuclear hipersónico, diz Putin

Vladimir Putin garante que a Rússia está pronta para lançar um novo míssil nuclear hipersónico. A garantia foi deixada pelo Presidente russo esta quarta-feira numa reunião com o Governo. Assim, disse segundo a agência Reuters, o país tem capacidade para lançar o seu primeiro regimento destas armas já no próximo ano.

O anúncio chegou depois de Putin supervisionar o “Avangard”, um teste de pré-implantação do novo sistema de mísseis. “Este teste que acabou de terminar foi um completo sucesso”, disse o presidente ao Governo. O nome da operação foi escolhido pelo Kremlin.

Segundo a descrição das autoridades russas em comunicado, o Avangard foi lançado do sudoeste da Rússia e destruiu o alvo no extremo oriente do país. “É um grande momento na vida das forças armadas e na vida deste país. A Rússia tem um novo tipo de arma estratégica”, acrescentou Putin. É, avança a Reuters, armamento fácil de usar.

Já em março a Rússia anunciou que uma série de novas armas ia ser desenvolvida e este novo sistema de mísseis faz parte.