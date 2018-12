Menina de sete anos que falou ao telefone com Trump ainda acredita no Pai Natal

A menina de sete anos cujo telefonema com o Presidente dos EUA, Donald Trump, correu mundo ainda acredita no Pai Natal.

Na véspera de Natal, ao saber da idade da criança, Trump perguntou a Collman Lloyd se ainda acreditava no Pai Natal, dizendo: “Aos sete anos, é raro, certo?”. “Sim, senhor”, respondeu a menina, confessando depois à imprensa não ter percebido a pergunta.

Collman, de Lexington, na Carolina do Sul, mostrou-se feliz por ter falado com o Presidente dos Estados Unidos, acrescentando que, depois da chamada, ela e a família deixaram bolachas e leite com chocolate para o Pai Natal. Na manhã seguinte, essas oferendas tinham desaparecido e debaixo da árvore de Natal estava um presente embrulhado com o nome de Collman.

Ela foi uma das crianças que ligaram para o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD, no acrónimo em inglês), que todos os anos monitoriza os movimentos do Pai Natal e informa as crianças da sua localização. Apesar do ‘shutdown’ governamental, o Comando prometeu que não iria quebrar a tradição.

O casal presidencial faz parte do grupo de 1500 voluntários que, durante a véspera de Natal, atendem as chamadas das crianças.

O pai de Collman, Donald J. Lloyd, disse ao site BuzzFeed News que acha uma “loucura” que a chamada se tenha tornado tão conhecida. “É tempo de Natal. Adorava manter a política fora do Natal. Não me incomodou nada. Gosto de falar com os meus filhos como adultos”, acrescentou.