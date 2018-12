Japão sai da Comissão Baleeira Internacional e retoma caça comercial de baleias em julho

O Japão anunciou esta quarta-feira a saída da Comissão Baleeira Internacional (CBI), preparando-se para retomar a pesca comercial de baleias em julho.

A caça comercial foi proibida por aquele órgão em 1986, depois de algumas espécies terem sido levadas quase à extinção. Autoridades japonesas, cujo país integra a comissão desde 1951, alegam que comer baleias faz parte da cultura do país. Ao longo dos últimos anos, o Japão tem caçado baleias para o que chama de “pesquisa científica” e para vender a carne, uma atividade muito criticada pelos conservacionistas.

O anúncio desta quarta-feira já era esperado mas grupos de conservação alertam que a medida terá sérias consequências. Na prática, significa que o Japão poderá caçar livremente espécies atualmente protegidas pela CBI, como as baleias-anãs.

Japão “tenta esconder-se mas o mundo está a ver”, critica Greenpeace

O porta-voz do Governo Yoshihide Suga esclareceu que a pesca comercial estará restrita às águas territoriais e às zonas económicas japonesas. Em resultado, o país deixará de caçar nas águas antárticas e no hemisfério sul. Numa declaração, o Governo acusa a CBI de não estar suficientemente comprometida com um dos seus objetivos, o de apoiar a pesca comercial sustentável, e de estar focada apenas nos números de conservação.

Num comunicado conjunto, as ministras australianas das Relações Exteriores, Marise Payne, e do Ambiente, Melissa Price, mostraram-se “extremamente desapontadas” com a decisão de Tóquio. “A Austrália continua a opor-se firmemente a todas as formas de pesca comercial de baleias e à chamada ‘pesquisa científica’”, disseram.

A secção japonesa da Greenpeace instou o Governo a reconsiderar e advertiu que o país arriscaria ser criticado durante a cimeira do G20 de que será anfitrião em junho. O diretor executivo da Greepeace Japão, Sam Annesley, disse: “Está claro que o Governo está a tentar esconder-se neste anúncio no final do ano, longe dos holofotes dos media internacionais, mas o mundo está a ver.”

Apesar da proibição, Japão captura entre 200 e 1.200 baleias todos os anos

Em 1986, os membros da CBI chegaram a acordo sobre uma moratória para permitir a renovação de stocks. Os países que promovem a pesca de baleias esperavam que a moratória fosse temporária e durasse apenas até que se chegasse a um consenso sobre quotas de captura sustentáveis. Em vez disso, tornou-se uma proibição quase permanente. Países como o Japão, a Noruega e a Islândia argumentam que a prática faz parte da sua cultura e deve continuar de forma sustentável.

Em setembro, Tóquio tentou exortar a CBI a permitir quotas de captura comercial mas a proposta foi rejeitada.

Nos últimos 30 anos, o Japão tem caçado baleias sob um programa científico, concebido como uma exceção à proibição da comissão. Isto significa que as baleias podem ser apanhadas para estudos científicos e a sua carne pode posteriormente ser vendida para consumo. Os críticos dizem que a prática serve de cobertura para o que realmente equivale a pesca comercial.

O Japão captura entre 200 e 1.200 baleias todos os anos, sublinhando estar a investigar os níveis de stocks para ver se as baleias estão ou não ameaçadas.