Israel aprova construção de mais de 2.000 novas casas em colonatos na Cisjordânia

Israel aprovou os projetos de construção de mais de 2.000 novas casas em colonatos na Cisjordânia ocupada, divulgou nesta quarta-feira a organização não-governamental (ONG) anti-colonatos israelitas Shalom Achshav (Paz Agora, na tradução em português). A aprovação, assinada por uma comissão do Ministério da Defesa israelita, dá luz verde à construção de um total de 2.191 novas casas naquele território palestiniano ocupado há mais de 50 anos pelo exército israelita.

Segundo a ONG, os projetos foram aprovados entre hoje e terça-feira e algumas das construções são em colonatos isolados "que devem ser evacuados caso exista um acordo para a solução de dois Estados [a criação de um Estado palestiniano que coexista pacificamente com o Estado israelita]". "Milhares de casas foram aprovadas pelo governo em 2018 (...) Benjamin Netanyahu (primeiro-ministro israelita) quer sacrificar os interesses israelitas para as eleições, oferecendo aos colonos um presente para reforçar os votos da extrema-direita a seu favor", salientou a organização, numa referência às eleições israelitas antecipadas, agendadas para 09 de abril do próximo ano.

Netanyahu, cujo governo é considerado como o mais à direita da história de Israel, reuniu-se hoje de manhã em Jerusalém com os líderes dos colonatos judaicos na Cisjordânia ocupada para pedir o seu apoio político. "Vamos testemunhar uma tentativa da esquerda para derrubar o nosso poder com a ajuda dos 'media' e de outros", declarou o chefe de Governo israelita. "Eles não podem ter sucesso porque, caso contrário, o movimento que vocês representam estará claramente em perigo", acrescentou.

Os colonatos são considerados ilegais pela comunidade internacional e encarados como um dos principais obstáculos para a resolução do conflito israelo-palestiniano. Cerca de 430 mil colonos israelitas vivem em coexistência, muitas vezes num ambiente tenso e conflituoso, com mais de 2,5 milhões de palestinianos na Cisjordânia, território ocupado desde 1967 por Israel.