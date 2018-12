Há 400 dias que Nelson está fechado numa igreja. Se sair, prendem-no

Há anos que está em situação ilegal nos EUA e, em novembro do ano passado, recebeu ordem para regressar ao Equador. Desde então está escondido numa igreja, onde as autoridades não entram por se tratar de um lugar sagrado

Nelson Pinos encontrou refúgio na igreja. Não no sentido espiritual, mas em sentido literal: é ali que se esconde há 400 dias. Esconde-se por ter chegado aos EUA ilegalmente, por não ter documentos, por ter sido mandado de volta para o Equador. A igreja onde se esconde, no Connecticut, tal como qualquer outro lugar de culto religioso, é considerada pelas autoridades como “uma localização sensível”, um santuário. E, ali, muito dificilmente entram para o prender. Mas, se vier à rua, sabe bem o que lhe pode acontecer.

“Não sabia o que fazer. Só chorava.” No final de novembro de 2017, Nelson Pinos, 44 anos, recebeu ordem do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas norte-americano para sair do país, conta a televisão CNN. Foi então que decidiu procurar ajuda junto da First and Summerfield United Methodist Church, uma igreja que já conhecia e que noutros tempos já havia dado abrigo a outro imigrante.

“Foi por causa dos meus filhos. Quero estar perto deles e quero vê-los crescer. Quero estar aqui para os ver a perseguirem os seus sonhos. Tem sido difícil. Foi o ano mais duro da minha vida, mas vale a pena porque o meu único objetivo é vê-los crescer”, contava Nelson à CNN.

Deixara de ser um adolescente e começara a fazer-se homem quando chegou aos EUA. Foi algures nos anos 1990, quando a economia norte-americana crescia sem parar, a presidência do país foi assumida por George H. W. Bush e, depois, por Bill Clinton e nas rádios passavam Guns N' Roses, Whitney Houston ou Mariah Carey, que Nelson Pinosn entrou ilegalmente e que, entretanto, se estabeleceu em New England, no estado do Connecticut.

“Praticamente já vivi mais anos nos EUA do que vivi no meu país.” Trabalhou, pagou impostos e comprou uma casa. Casou e teve três filhos: Kelly, Arlly e Brandon. 16, 13 e seis anos. “Há sempre um lugar vazio em casa, um lugar que é do pai e onde ele não está. Ele já perdeu tanto”, lamenta a filha mais velha. O mais novo é o que consegue estar mais tempo com o pai.

Nelson passa os dias dentro da igreja. Lê e vê documentários em streaming. Ajuda nas limpezas e nas pequenas obras de manutenção que às vezes são necessárias no edifício.

“Imigrante fugitivo”

“É pai de três filhos, não tem registo criminal, não tem o histórico das pessoas que” habitualmente são deportadas. “Durante a administração Obama, a maior prioridade era tirar do país pessoas com histórico criminal ou pessoas que cometeram crimes. Agora, oficialmente, as prioridades da administração são para tirar toda a gente. Temos visto um grande custo humano com esta abordagem”, acusou a advogada Tina Colon Williams, uma das envolvidas na batalha legal para que a ordem de deportação de Nelson Pinos seja retirada.

Aos olhos das autoridades, Nelson é considerado um “imigrante fugitivo que continua a infringir a lei e que permanece num local categorizado como sensível”, referiu, em comunicado, o departamento de imigração de New England. A ordem de deportação de Nelson ainda tem efeito.

Atualmente, de acordo com números do Serviço Mundial de Igrejas, mais de mil santuários ofereceram proteção a imigrantes sem documentos em território norte-americano. E, tal como Nelson, nos EUA, há mais 49 pessoas que publicamente procuram refúgio num santuário. Em média, ficam ali presos durante um ano.