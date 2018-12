Estados Unidos. Qual é a percentagem de habitantes nascidos fora do país?

O debate sobre imigração e fronteiras continua aceso, aprofundado sobretudo pelas políticas (ou intenções) de Donald Trump, e as autoridades norte-americanas publicaram os resultados dos censos de 2017.

Os censos, já se sabe, contam histórias e revelam como vivem e quem são os habitantes de cada país. Numa das áreas do formulário insere-se o local de nascimento e, assim, descobre-se quantos imigrantes vivem atualmente nos Estados Unidos. É expectável que a maioria dos casos seja de imigrantes estrangeiros, mas é possível, graças à lei da nacionalidade daquele país, que filhos de norte-americanos tenham nascido fora do país e optado por viver nos EUA.

Os números de pessoas nascidas fora dos EUA que vivem no país, publicados esta terça-feira pelo “Business Insider”, podem ser analisados Estado a Estado. Os valores mais baixos pertencem a West Virginia (1.6%), Mississippi (2.2%) e Montana (2.2%), enquanto Nova Iorque (22.9%) e Califórnia (26.9%) contam com mais habitantes nascidos fora do país.

Veja aqui o mapa elaborado pelo “Business Insider”.

A lista completa:

Washington: 14.3%

Oregon: 9.9%

California: 26.9%

Idaho: 5.9%

Nevada: 19.9%

Montana: 2.2%

Wyoming: 3.5%

Colorado: 9.8%

Utah: 8.7%

Arizona: 13.2%

Alaska: 7.9%

New Mexico: 9.4%

North Dakota: 4.1%

South Dakota: 3.4%

Nebraska: 7.5%

Kansas: 6.9%

Oklahoma: 5.7%

Texas: 17.1%

Minnesota: 8.7%

Iowa: 5.3%

Missouri: 4.2%

Arkansas: 4.7%

Louisiana: 4.1%

Mississippi: 2.2%

Illinois: 14.3%

Wisconsin: 5.0%

Michigan: 7.1%

Indiana: 5.3%

Kentucky: 3.8%

Tennessee: 5.2%

Alabama: 3.5%

Georgia: 10.2%

Florida: 20.9%

Ohio: 4.5%

Maine: 3.4%

Vermont: 4.5%

New York: 22.9%

Pennsylvania: 7.0%

West Virginia: 1.6%

Virginia: 12.5%

Washington DC: 14.7%

North Carolina: 8.1%

South Carolina: 4.9%

New Jersey: 22.8%

Delaware: 10.2%

Maryland: 15.3%

Rhode Island: 13.9%

New Hampshire: 6.2%

Massachusetts: 16.9%

Connecticut: 14.8%