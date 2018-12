Alexa... Alexa... Alexa... O crash natalício que afetou milhares de europeus

- Alexa, play “All I Want For Christmas Is You”

- ...

Foi mais ou menos isto que aconteceu no dia de Natal a milhares de europeus, antigos e novos clientes de Alexa, a famosa assistente virtual da Amazon. Os servidores que garantem respostas na ponta da língua ou desejos que são ordens para Alexa ficaram sobrecarregados e a plataforma crashou, conta o “The Guardian”.

A hashtag #Alexadown, um lençol de queixumes e desabafos, ainda está viva. Ainda há pouco, perto do final da tarde desta quarta-feira, um jovem perguntou à Amazon via Twitter se havia novidades sobre o crash ou se tinha de comprar uma Alexa nova…

Já observar as publicações associadas a #Alexadown no dia 25 poderá ter muito mais interesse. Enquanto houve quem recorresse ao gira-discos como plano b, outros declararam a Alexa como “pior presente de Natal”. Aqueles a quem tocou este desaire tecnológico ouviram um desanimador “sorry, I’m having trouble understanding you right now” (desculpe, estou com problemas em compreendê-lo agora) de Alexa, que deixou de ser a sabichona e a DJ ao serviço do Pai Natal, assim como deixou de dar conta das luzes, temperatura da casa ou de revelar as mágicas receitas natalícias.

Supostamente, por esta altura, já estará tudo resolvido. Para além deste percalço no Natal, o sistema Alexa não tem tido vida fácil nos últimos tempos. Em maio, a conversa de um casal foi gravada pela Alexa e transmitida noutras casas. Nos últimos dias conheceram-se outros dois episódios: a Amazon enviou milhares de mensagens áudio de Alexa à pessoa errada e a mesma Alexa terá aconselhado um utilizador a “matar os pais adotivos”.