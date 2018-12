Sudão. Novos confrontos entre manifestantes e polícia em onda de protestos que terá feito 22 mortos

Centenas de manifestantes bloquearam este domingo uma estrada perto de um estádio de futebol na capital do Sudão, Cartum, e entraram em confronto com a polícia de choque. As autoridades dispararam gás lacrimogéneo contra os manifestantes que integram uma onda de protestos contra o Governo que se espalhou pelo país.

Segundo a oposição, 22 manifestantes foram mortos desde quarta-feira, enquanto fontes oficiais dizem que o número é muito menor. Os protestos eclodiram depois de serem anunciados aumentos nos preços do pão e do combustível. No último ano, o custo de alguns bens mais do que duplicou, a inflação subiu para quase 70% e o valor da libra sudanesa caiu drasticamente.

O Comité de Médicos do Sudão Central disse que os seus membros viram manifestantes com ferimentos de bala e registaram várias mortes. Eles deverão entrar em greve esta segunda-feira para aumentar a pressão sobre o Presidente Omar al-Bashir, informou ainda aquele órgão.

Transferência pacífica de poder ou confronto com o povo, diz antigo primeiro-ministro

No sábado, as autoridades prenderam 14 líderes da coligação da oposição Forças do Consenso Nacional, incluindo o líder de 85 anos, Farouk Abu Issa, revelou o porta-voz do grupo, Sadiq Youssef. “Exigimos a libertação imediata dos detidos. A sua prisão é uma tentativa do regime de travar os protestos de rua”, disse.

No mesmo dia, o líder do principal partido da oposição Umma, Sadiq al-Mahdi, condenou a “repressão armada” e justificou os protestos com a “deterioração da situação” no país. Também apelou a que o Governo de Bashir concordasse com uma transferência pacífica de poder ou teria de enfrentar um confronto com o povo sudanês. “Será um confronto de perda para o regime, uma vez que aumentará os seus fracassos e fechará os seus horizontes”, afirmou ao site de notícias Sudan Tribune.

Mahdi, que foi primeiro-ministro de 1966 a 1967 e novamente entre 1986 e 1989, regressou na quarta-feira de quase um ano no exílio. O seu Governo foi o último a ser democraticamente eleito no país, sendo derrubado num golpe liderado por Al-Bashir em 1989. Desde então, o Presidente sudanês tem sido acusado pelo Tribunal Penal Internacional de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na região do Darfur.