Sem nomear o dilema Brexit, Rainha de Inglaterra pede respeito nas diferenças em mensagem de Natal

A rainha de Inglaterra, Isabel II, vai recomendar esta terça-feira, na mensagem natalícia, “respeito” pelas opiniões diferentes para facilitar o “entendimento”, conselho que os media britânicos interpretam como uma chamada de atenção para as profundas divisões na reta final do 'Brexit', a 29 de março de 2019.

Este é um dos excertos da mensagem de natal de Isabel II avançado nesta segunda-feira pelos media no Reino Unido e que as cadeias de televisão emitirão no dia de Natal, de manhã. “Mesmo perante as diferenças mais profundas, tratar-se com respeito e como ser humano é sempre o primeiro passo para um maior entendimento”, salienta a chefe de Estado, num discurso onde, apesar de não figurar o contestado acordo do Brexit, a mensagem não deixa de ser perceptível.

A rainha, que é sempre neutra em assuntos políticos, passará o Natal com a família na residência de Sandringham, localizada no condado de Norfolk, sudoeste de Inglaterra. Isabel II sublinhará também que a mensagem cristã de “paz na terra e boa vontade para todos é mais necessária do que nunca”.

Mais direta, Theresa May, em carta publicada no “Dailly Express”, pediu aos media que evitem títulos que agravem o dilema “sair” ou “permanecer”, advertindo os britânicos a “focarem-se no que realmente interessa” e a evitarem divisões profundas. “É tempo de colocar as diferenças de lado” ou chegou a hora de “encontrar um chão comum” são alguns do apelos da contestada primeira-ministra aos britânicos, numa altura em que falta ainda aprovar no Parlamento a sua versão do 'Brexit'.

“Quanto mais cedo o Parlamento concordar com o acordo, mais depressa poderemos todos debater soluções para construir um país que sirva toda gente”, avisa a primeira-ministra que derrotou há pouco mais de uma semana uma moção de censura do seu grupo parlamentar, sem ter, contudo, garantias que a sua versão do 'Brexit' seja aprovada na Câmara dos Comuns até 21 de janeiro próximo . Theresa May deixa ainda uma mensagem de confiança, pelo menos aparente, ao país, lembrando que quando o “povo britânico se une, não há limites para aquilo que podemos conseguir”.