Novo balanço: tsunami na Indonésia faz 373 mortos

“O número de vítimas continuará a aumentar.” O alerta havia sido dado pela Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia, que esta segunda-feira fez um novo balanço dos danos causados pelo tsunami que atingiu a ilha: já 373 mortos, 128 desaparecidos e 1 459 feridos.

O tsunami ocorreu no sábado à noite, no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra. Os cientistas acreditam que foi provocado pelo deslizamento submarino de terra, causado pela erupção do vulcão Anak Krakatau. E como não houve um terramoto antes, não foi feito qualquer alerta, chegando as autoridades a confundirem o tsunami com uma maré crescente.

“Foi um erro, sentimos muito”, admitiu na rede social Twitter o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.

Já a Associação Médica Indonésia deu conta de que está a enviar mais médicos e equipamentos para o terreno e que muitos dos feridos precisam de tratamento especializado nas áreas de ortopedia e neurocirurgia. A maioria dos pacientes reside na Indonésia.

Este foi o segundo tsunami a atingir a Indonésia este ano, mas o que atingiu a ilha de Celebes em 28 de setembro, em que morreram mais de 1.200 pessoas, foi acompanhado de um forte terramoto.

A Indonésia é o quarto país em número de habitantes e também um dos mais castigados por desastres naturais. A localização geográfica, no Anel de Fogo do Pacífico, e o número de vulcões ativos no país (mais de cem), tornam a nação propensa a grande atividade sísmica.

O pior tsunami na Indonésia aconteceu em 26 de dezembro de 2004 no norte de Samatra e causou cerca de 230 mil mortes numa dezena de países banhados pelo Oceano Índico, dos quais 168 mil em território indonésio.