Netanyhau quer reeditar atual coligação de direita para as próximas eleições em Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, à frente de um governo considerado o mais à direita da história do país, disse nesta segunda-feira desejar formar uma coligação semelhante à atual para as legislativas previstas para abril próximo.

"A coligação atual constitui o coração da próxima (...) Vamos pedir um mandato claro aos eleitores para continuar a dirigir o país com a nossa política", disse Netanyahu, numa primeira reação ao anúncio das próximas eleições legislativas antecipadas.

Todos os partidos da coligação no poder em Israel estão de acordo com a realização de eleições legislativas antecipadas no início de abril, anunciou hoje o Likud, partido de direita de Benjamin Netanyahu.

A decisão surge depois de a coligação governamental não ter mais do que um voto de maioria (sobre 120) no Parlamento, depois da demissão, no mês passado, do ministro da Defesa e chefe do partido ultra-nacionalista Israel Beiteinou, Avigdor Lieberman.

Netanyahu, que falou dos "sucessos" da coligação nos últimos quatro anos, mostrou-se otimista em relação aos resultados do próximo escrutínio. "Fizemos muito pelos cidadãos israelitas e vamos continuar dessa forma, para o bem do Estado de Israel (...) Com a vossa ajuda vamos ganhar", disse aos deputados do partido, numa reunião no Parlamento.