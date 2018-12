Monte Etna entra em erupção

A erupção levou ao encerramento do aeroporto da Catânia, na Sicília, que foi entretanto parcialmente reaberto

O Monte Etna, em Itália, entrou esta segunda-feira em erupção, confirmou o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia italiano. Eram quase 09h (08h em Portugal), quando se registou “um intenso movimento sísmico no vulcão Etna”. Em três horas, mais de 130 tremores de terra.

“A actividade sísmica tem sido acompanhada por um aumento gradual na saída de gás a partir da cratera, inicialmente com emissões de cinzas ocasionais emitidos a partir da cratera Bocca Nuova e o Nordeste, que culminou às 12h numa nuvem densa e contínua de cinzas escuras”, pode ler-se num comunicado do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia italiano.

A erupção levou ao encerramento do aeroporto da Catânia, na Sicília por pouco mais de uma hora. Entretanto, já foi parcialmente reaberto, estando a aterrar apenas quatro aviões por hora.

Entre os 130 tremores registrados, os maiores atingiram uma intensidade 4.0 e 3.9.

O Etna é um dos vulcões mais ativos na Europa e está frequentemente em erupção, embora sem qualquer perigo para as populações mais próximas. Fica na zona oriental da ilha italiana da Sicília. É também um dos mais altos do mundo, com cerca de 3350 metros.