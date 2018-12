Governo de Israel marca eleições antecipadas para abril

O Governo israelita anunciou esta segunda-feira a realização de eleições antecipadas em abril do próximo ano.

Já se esperava, em parte, que tal acontecesse, devido às críticas e divergência no interior do governo de coligação que se vinham acumulando. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tem sido acusado de excessiva indecisão e criticado por não adotar medidas mais duras em relação à situação em Gaza. Um desentendimento relacionado com a isenção do serviço militar obrigatório para os judeus ultraortodoxos também vinha contribuindo para abalar a coligação.

“Os líderes dos partidos da coligação decidiram, por unanimidade dissolver o Knesset [Parlamento israelita] e realizar novas eleições no início de abril”, referiram os cinco líderes num comunicado conjunto citado pelo “Times of Israel”, sublinhando que nenhum dos partidos vai deixar já o governo e que a coligação se manterá até às próximas eleições. Em novembro, Netanyahu considerou que antecipar as eleições marcadas para novembro de 2019 seria um “erro”.

[Notícia em desenvolvimento]