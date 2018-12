Ex-primeiro-ministro paquistanês condenado a sete anos de prisão

Nawaz Sharif, antigo primeiro-ministro paquistanês, foi condenado esta segunda-feira a sete anos de prisão por corrupção.

O antigo dirigente foi incapaz de provar em tribunal a origem dos rendimentos que lhe permitiram ser dono de uma siderurgia na Arábia Saudita, avançou o canal de notícias paquistanês Geo News, citado pela “Al-Jazeera”. Foi, no entanto, absolvido de uma das várias acusações de corrupção que enfrentava.

Sharif já havia sido condenado em julho deste ano a dez anos de prisão pelo mesmo tribunal por acusações relacionadas com a aquisição de apartamentos de luxo em Londres. Pediu recurso e aguardava então em liberdade.

O antigo primeiro-ministro nega desde o início todas as acusações que lhe são dirigidas, dizendo-se um alvo do poderoso Exército paquistanês.

Embora tenha garantido que vai levar a sério este veredicto, a Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N), fundada por Sharif, fez questão de lembrar que o ex-primeiro ministro pediu recurso e foi libertado sob fiança da última vez em que foi condenado e que também desta vez irá interpor um recurso.

Nas imediações do tribunal onde foi lida a sentença, apoiantes de Sharif envolveram-se em confrontos com as forças de segurança.

Nawaz Sharif cumpriu três mandatos como primeiro-ministro do Paquistão. Foi obrigado a colocar o cargo à disposição pela primeira vez em 1993, devido a suspeitas de corrupção. Em 1997, venceu as eleições mas foi deposto e exilado depois de um golpe militar ocorrido em 1990. Voltou ao Paquistão em 2007, voltou a assumir o poder em 2013 e voltou a ser deposto no ano passsado.