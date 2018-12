Chefe da equipa da ONU que vai monitorizar cessar-fogo no Iémen chegou a Hodeida

O chefe da equipa da ONU encarregada de monitorizar o cessar-fogo no Iémen chegou este domingo à cidade portuária de Hodeida, revelou uma fonte das Nações Unidas. O general holandês aposentado Patrick Cammaert lidera um comité conjunto que inclui membros do Governo e rebeldes houthis.

Cammaert chegou a Hodeida a partir da capital do país, Sanaa, controlada pelos rebeldes, depois de se ter reunido com autoridades governamentais em Áden. Esta segunda-feira, o responsável deverá visitar o porto da cidade, que é o ponto de entrada da maioria das importações do Iémen, antes de iniciar na quarta-feira reuniões com o comité.

Em conversações de paz na Suécia, as forças em conflito chegaram a acordo sobre um cessar-fogo para suspender a ofensiva devastadora das tropas governamentais e de uma coligação liderada pela Arábia Saudita contra Hodeida, controlada pelos rebeldes. O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade uma resolução que autoriza o envio de observadores para monitorizar a trégua que entrou em vigor na semana passada.

Em Sanaa, Cammaert foi recebido pelo chefe da delegação dos houthis, Ali al-Mushki. Segundo as Nações Unidas, o responsável procurou “o compromisso e a cooperação” dos agentes do Governo no sentido de “garantir o fluxo sem entraves da ajuda humanitária”, tendo transmitido “mensagens semelhantes” aos houthis em Sanaa.

Cessar-fogo violado minutos depois de entrar em vigor

Na semana passada, o acordo de cessar-fogo foi violado minutos depois de entrar em vigor. Houve relatos de confrontos esporádicos entre os rebeldes houthis e as forças pró-governamentais em Hodeida, que é uma porta de entrada vital para a ajuda humanitária. Os rebeldes terão bombardeado as forças do Governo no leste da cidade portuária.

Hodeida, que fica a 140 quilómetros da capital Sanaa, era a quarta maior cidade do Iémen e um importante centro económico antes de os rebeldes assumirem o seu controlo no final de 2014. Desde junho, a cidade portuária está sob ataque da coligação liderada pela Arábia Saudita, que apoia as tropas pró-governamentais.

O porto é considerado uma tábua de salvação para praticamente dois terços da população do país, que depende quase em exclusivo das importações de comida, combustível e medicamentos.

“Progresso real para acabar com o conflito”, disse Guterres

O secretário-geral da ONU, António Guterres, que falava na cerimónia de encerramento das consultas entre os beligerantes, iniciadas a 6 de dezembro e patrocinadas pelas Nações Unidas, agradeceu às delegações iemenitas pelo que classificou de “passo importante”.

Trata-se de um “progresso real para conversações futuras para acabar com o conflito”, disse Guterres.

“Obrigado por virem aqui para discutir um futuro melhor para o Iémen”, declarou o secretário-geral da ONU, que adiantou que a próxima ronda de negociações deverá realizar-se no final de janeiro.

A guerra no Iémen já causou pelo menos 16 mil mortos e ameaça de fome cerca de 20 mil pessoas.