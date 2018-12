Alunas grávidas passam a ter aulas em regime diurno em Moçambique

Após críticas levantadas por organizações da sociedade civil moçambicana, Governo revogou legislação que proibia as estudantes grávidas de frequentar aulas durante o dia

O Governo moçambicano revogou o despacho ministerial que determinava a transferência automática de alunas grávidas do curso diurno para o noturno, informou esta segunda-feira o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (Minedh).

“É preciso acomodar esta nova visão, pensamentos, realidades e condições de aprendizagem que não tínhamos quando esta medida foi instituída”, afirmou Manuel Simbine, porta voz do MINEDH, citado pelo Notícias.

A revogação do instrumento resulta de críticas levantadas por organizações da sociedade civil moçambicana, que consideram que a medida era discriminatória. Para o porta-voz do Minedh, o despacho revogado atendia a um contexto em que as escolas tinham elevado número de violência, desistência e gravidezes.

“Hoje já temos vários meios de manter as raparigas grávidas no período diurno e uma delas é o ensino à distância que está a ser muito bem aproveitado”, explicou

O documento revogado recentemente foi aprovado em 2013.