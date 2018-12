Embaixador americano acusa de "preconceito institucional" revista alemã que publicou artigos falsos sobre a América

As reverberações do caso Relotius ameaçam dar força à extrema-direita e aos autocratas que usam expressões como 'fake news' para combater a liberdade de imprensa

Continuam as repercussões do caso Relotius. Após se ter descoberto que um jornalista-estrela da revista alemã Der Spiegel, Claas Relotius, inventava uma quantidade substancial do material que escrevia lá - foram dezenas de artigos em poucos anos - a revista publicou um especial de 23 páginas sobre a situação, lamentando os erros e prometendo fazer melhor. Mas o atual embaixador norte-americano na Alemanha não deixou passar o escândalo. Notando que várias das histórias de Relotius diziam respeito ao seu país, acusou a revista de "preconceito institucional" e de "cobertura antiamericana", exigindo uma investigação.

Os artigos em causa, escreve o embaixador nomeado por Trump na carta que dirigiu à revista,"são perturbadoras para a embaixada dos EUA, em especial porque várias dessas histórias focam políticas americanas e certos segmentos do povo americano". Uma das peças era sobre uma milícia fronteiriça, outra era uma reportagem alegadamente feita numa pequena cidade que tinha votado em Trump nas eleições presidenciais, e outra falava de uma mulher que andava pelo país a assistir a execuções. Por vezes as reportagens incluiam material falso, outras vezes eram totalmente inventadas.

A Der Spiegel, que não tem parado de se autoflagelar desde que o escândalo rebentou, publicou na sexta-feita uma edição com uma capa apenas com letras onde se lia: "Digam como foi. O nosso próprio relato: como um dos nossos repórteres falsificou as suas histórias e porque pôde fazê-lo". São 23 páginas de reportagem interna, como há anos fizeram outras publicações de referência, entre elas o New York Times. O dossier inclui um ensaio de dez páginas sobre aquilo a que chama "o pesadelo".

Quando às acusações do embaixador, que sugerem que uma certa visão das coisas tornou mais fáceis as invenções de Relotius não serem detetadas, a revista não aceita a imputação. Respondendo ao embaixador, um editor afirma: "Pedimos desculpa a todos os cidadãos americanos que se sentiram insultados e denegridos por esses artigos. Isso nunca devia ter acontecido. No entanto, gostávamos de o contradizer num ponto. Se criticamos o presidente americano, isso não é antiamericanismo mas crítica à política do homem na Casa Branca. O antiamericanismo é-me profundamente estranho e tenho absoluta consciência do muito que a Alemanha deve aos Estados Unidos. No Spiegel, não há nenhum preconceito institucional contra os EUA".

"O senhor sugere que noutros casos também houve reportagens erradas sobre o seu país. Por favor diga-nos quais são e investigaremos imediatamente", acrescenta a Der Spiegel. Conforme vários comentadores notaram, o caso é mais um elemento que dá força aos autocratas que acusam a imprensa de 'fake news' quando ela expõe os abusos deles - e à própria extrema-direita alemã, que usa com frequência a mesma linguagem. Uma líder do partido antiemigrante AfD já aproveitou para falar numa "absurda fraternidade de escritores de esquerda" a propósito de Relotius.

Entretanto, o editor de media de outra publicação para a qual Relotius escreveu, o jornal Die Welt, reconheceu que o caso também põe em questão "o formato de um jornalismo de reportagem condensado, extremamente dramático e editado" que a Spiegel e outros orgãos de comunicação praticam.