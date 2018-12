Trump quis afastar o presidente da Reserva Federal por aumentar as taxas de juro

Segundo a CNN, Trump sondou os seus assessores sobre se teria base legal para demitir Jerome Powell, uma decisão sem precedentes. A bolsa de Wall Street teve a sua pior queda semanal dos últimos dez anos

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu em privado a demissão do presidente do banco central pela sua decisão de aumentar as taxas de juro, segundo noticia este sábado a imprensa norte-americana .

A Reserva Federal norte-americana, contactada pela agência France Presse, ainda não comentou estas notícias, que citam fontes próximas de Donald Trump.

A bolsa de Wall Street teve este sábado a sua pior queda semanal desde 2008, agravada pelo aumento das taxas de juro, a ameaça de bloqueio do governo norte-americano, a guerra comercial e os receios de uma desaceleração económica nos Estados Unidos.

O canal de televisão CNN divulgou que Trump sondou os seus assessores sobre se teria base legal para demitir Jerome Powell, uma decisão sem precedentes.

Ao contrário dos seus antecessores, Trump critica muitas vezes as decisões da Reserva Federal, afirmando na semana passada que aumentar as taxas de juro seria um erro.