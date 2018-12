Natal? Só se for para vender!

A cidade de Langfang, no norte da China, proibiu este ano as decorações de Natal, assumindo a promoção do ateísmo defendida pelo Governo. Árvores de Natal nas ruas, venda de luzes, cartazes e decorações da quadra estão fora da lei. “Não é nada contra o cristianismo”, escreveu o “Global Times”, tabloide do Partido Comunista Chinês (PCC), citando o município em causa. Os alvos principais são os vendedores ambulantes, que “aproveitam a ocasião para vender ilegalmente produtos alusivos ao Natal”, explica o jornal.

Com cinco milhões de habitantes, a 50 quilómetros de Pequim, Langfang é candidata ao título de Cidade Nacional Civilizada, atribuído a cada três anos. O poder local “quererá agradar ao Governo”, disse Patrick Poon, investigador da Amnistia Internacional, ao jornal “South China Morning Post”, de Hong Kong.