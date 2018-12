Drones em Gatwick: polícia detém dois suspeitos

Um homem e uma mulher foram detidos sexta-feira à noite por suspeita de estarem envolvidos no aparecimento de drones nas imediações do movimentado aeroporto de Gatwick. A presença destes aparelhos levou ao encerramento do movimentado aeroporto durante mais de 24 horas. Só na quinta-feira foram cancelados cerca de 800 voos, afetando as viagens de mais de 110 mil passageiros.

A polícia de Sussex não adiantou mais pormenores sobre a identidade dos detidos, indicando apenas que foram apanhados na área do aeroporto e que continuam as investigações sobre o uso de drones com o propósito específico de perturbar o movimento aéreo e de passageiros, ainda mais intenso nesta época. Em comunicado, a polícia pede às pessoas que se mantenham atentas e que denunciem qualquer situação anómala que presenciem.

O aeroporto acabou por ser reaberto na sexta-feira, após várias tentativas falhadas. De cada vez que as autoridades tentavam reabrir as pistas, os aparelhos voltavam a aparecer.

“Não podemos aceitar que os drones obriguem a fechar desta forma uma infraestrutura nacional vital. Esta é uma tecnologia nova e obviamente que precisamos de pensar em conjunto quais as medidas que garantam que um isto não volta a acontecer”, defendeu o diretor de Gatwick, citado pelo Guardian.

Para já, a polícia garante estar a usar um “conjunto de táticas” para ajudar a “detetar e a evitar futuras incursões de drones”.

Ao todo, entre a noite de quarta-feira e a tarde sexta foram cancelados ou desviados cerca de mil voos, afetando 140 mil passageiros. E há algumas viagens que continuam adiadas.