Diálogo encenado não alivia tensão na Catalunha

Um ano após as agitadas eleições regionais de 2017 (cumprido ontem), a Catalunha vive dias difíceis. Ontem de manhã foram detidas sete pessoas que protestavam contra a realização de um Conselho de Ministros em Barcelona, capital da região. A iniciativa do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, é vista como provocação pelas fações separatistas.

O governo regional, liderado por Joaquim Torra, considera-se vencedor na batalha mediática. Anteontem à noite teve uma reunião com Sánchez no Palácio de Pedralbes, em Barcelona. Apesar dos esforços do socialista para minimizar o alcance protocolar da ocasião, Torra transmitiu uma imagem de cimeira bilateral entre governos iguais, com comunicado conjunto e ilustração gráfica da paridade de participantes. Um encontro que era de rotina tornou-se extraordinário.