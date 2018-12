Tiroteio na baixa de Viena faz um morto e um ferido grave

A polícia de Viena confirmou esta sexta-feira no Twitter que duas pessoas foram encontradas com ferimentos de bala na baixa da cidade. Uma morreu dos ferimentos e outra está em estado grave. O ataque não está a ser investigado como um ato terrorista e sim como um ataque "dirigido"

O tiroteio terá acontecido no restaurante Figlmüller, mesmo no centro da capital vienense. A polícia confirmou também que há um suspeito em fuga. O restaurante em causa situa-se na Bäckerstraße, rua cuja circulação já foi interditada. Vários polícias no terreno e pelo menos um helicóptero tentam encontrar o culpado.