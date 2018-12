Quatro clandestinos descobertos em navio fazem refém a tripulação

Apesar de não estarem armados, os clandestinos conseguiram escapar e começaram a procurar objetos como ferro e tubos para ameaçar a tripulação. Autoridades estão a tentar resolver a situação

Um grupo de quatro migrantes está a fazer reféns os membros da tripulação de um navio ao largo da costa sudeste do Reino Unido, avança a Sky News.

A estação britânica refere que a embarcação – que partiu da Nigéria – estava a dirigir-se para o Canal da Mancha quando uns membros da tripulação descobriram esta manhã os migrantes escondidos num contentor. Apesar de não estarem armados, os clandestinos conseguiram escapar e começaram a procurar objetos como ferro e tubos para ameaçar a tripulação.

“Depois de fugirem da tripulação, os migrantes começaram a ameaçar, solicitando que a embarcação navegasse muito perto da costa. Acreditamos que eles queriam saltar e chegar à costa britânica”, afirmou Paul Kyprianou, porta-voz da Grimaldi Lines, empresa que detém o barco.

As autoridades britânicas dizem que estão em contacto permanente com a tripulação e – que apesar de estar em causa a segurança de quem segue a bordo – não estão a tratar o incidente com reféns como um caso de pirataria ou terrorismo.

“Continuamos a lidar com um incidente complexo a bordo de um navio que está no estuário do rio Tâmisa, perto da fronteira de Essex e Kent. Estamos a trabalhar de forma a resolvê-lo o mais rapidamente possível”, refere um comunicado da polícia de Essex.

Contudo, as autoridades recusam adiantar a localização exata da embarcação, nem mais pormenores para não prejudicar a operação.