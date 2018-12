Jim Mattis, um cão raivoso bastante letrado

Uma das alcunhas do general Jim Mattis é "cão raivoso", mas ele não a aprecia. Pode-se mesmo dizer que foi uma das primeiras divergências entre ele e Donald Trump. Em 2017, quando o presidente o nomeou secretário da Defesa - parte de um contingente de oficiais chamados ao governo aos quais ele chamava, com característica modéstia, "os meus generais" - Trump aludiu à alcunha e insinuou que era uma das razões por que o tinha escolhido. Contudo, durante as suas audiências de confirmação no senado, Mattis revelou o seu desconforto: "Senador, posso assegurar-lhe que essa alcunha foi-me dada pela imprensa e alguns de vocês já tiveram situações parecidas em que eles não acertaram exatamente".

Não era só conversa. Longe de ser o grunho selvagem que a alcunha poderá sugerir, Mattis é há muito considerado um oficial excecionalmente preparado a nível intelectual. Formado em História e em Assuntos Internacionais, com uma biblioteca de mais de 7 mil livros, tem um conhecimento profundo de história e de estratégia militar, e não só. Isso é um dos fatores que lhe dá confiança para avançar as suas próprias ideias em situações complicadas. Outra das suas alcunhas, dos seus tempos de coronel, era CHAOS (Colonel Has Another Outstanding Solution - o coronel tem outra solução extraordinária). Também lhe chamam "monge guerreiro", numa alusão ao facto de nunca ter casado.

Quando dirigia tropas em locais remotos como o Afeganistão e o Iraque, Mattis insistia para as tropas lerem material sobre a história e a cultura desses países. A sensibilidade foi ao ponto de lhes sugerir que deixassem crescer o bigode. Mas em matéria de combate, era tão implacável como qualquer outro. Uma das suas frases mais conhecidas exprime bem essa dualidade: "Sejam educados, sejam profissionais, mas tenham um plano para matar toda a gente que encontrarem".

Discrição nas discordâncias

Outras frases de Mattis na mesma linha já fazem parte do folclore militar: "Há gente que pensa que temos de os odiar para os matar. Não acho"; ""Só há um 'plano de reforma' para os terroristas"; "Há tipos que esbofeteiam as mulheres durante cinco anos por elas não usarem véu. Tipos assim não têm muita virilidade. Portanto é divertido matá-los"; "A primeira vez que estoiramos com alguém não é um evento sem significado. Mas há uns idiotas no mundo que estão mesmo a precisar de ser mortos"; "Os generais recebem muita atenção mas não há muitos generais na lista de baixas. Quem merece atenção são os rapazes".

40 anos no exército dão autoridade para falar assim. Nascido em 1950, filho de um marinheiro da marinha mercante, esse nativo do estado de Washington inscreveu-se nos marines aos 19 anos. Comandaria tropas com brilhantismo nas quatro grandes guerras (Iraque, Afeganistão, novamente Iraque, e Síria) em que os EUA se envolveram desde 1991. O general sempre teve fama de ser direto, mesmo quando não se está a dirigir às tropas. Após a invasão do Iraque, disse a líderes iraquianos: "Venho em paz, não trouxe artilharia. Mas imploro-vos, de lágrimas nos olhos. Se me f..., mato-vos".

A transição para a vida civil deu-se em 2013, após o general deixar a direção do Comando Central dos EUA. Mattis assumiu cargos lucrativos em empresas privadas, mas o seu temperamento manteve-se. Uma vez no governo, terá sido um dos motivos que o foram afastando gradualmente de Trump. Mattis discordou dele numa série de assuntos, desde as relações com países aliados e com a NATO (que Trump ataca regularmente e o general vê como indispensável à segurança do mundo) até à necessidade de fazer frente à China e a Rússia (cujo presidente Putin desculpa e apoia repetidamente).

Embora considere o Irão a maior ameaça no Médio Oriente - muito maior do que o Daesh, explicou quando este ainda estava em alta - Mattis opôs-se à decisão de abandonar o acordo nuclear, imperfeito como era. O repentino idílio do presidente americano com o líder norte-coreano tê-lo-á deixado indignado - Trump chegou a dizer que ele e Kim Jong Un se tinham "apaixonado" - e precisou de explicar a Trump que as tropas americanas se encontravam na Coreia do Sul para prevenir uma terceira guerra mundial. Isto para não referir a questão das alterações climáticas, ignoradas por Trump e vistas por Mattis como uma ameaça global que exige uma resposta compreensiva.

Ao longo dos seus quase dois anos no cargo, Mattis teve cuidado em evitar que as suas discordâncias se tornassem públicas. Embora o livro de Bob Woodward, Fear (Medo), o cite a dizer que Trump tem o entendimento de uma criança de 11 anos e sugira que algumas das ordens mais extravagantes do presidente - por exemplo, a de assassinar o presidente sírio Bashar al-Assad - eram simplesmente ignoradas pelos subordinados até Trump se esquecer delas, o secretário da Defesa terá em boa medida conseguido evitar conflitos. Que aliás Trump detesta. A relutância de Mattis em dar entrevistas contribuiu certamente para manter a paz entre ambos.

“Mais de quarenta anos de imersão neste assuntos”

Com a chegada do novo conselheiro de segurança nacional John Bolton - um grande defensor de intervenções americanas no estrangeiro, em especial a guerra do Iraque em 2003 - e passadas as eleições intercalares onde os EUA perderam a Câmara dos Representantes, Trump entrou em modo de campanha. As presidenciais de 2020 começam agora, e é preciso apelar às bases. Retirar da Síria os 2000 mil soldados americanos que ainda lá estão é uma medida populista. Trump parece tê-la decidido sozinho, contra o parecer de grande parte dos especialistas e do seu secretário da Defesa.

A demissão agora anunciada de Mattis, no plano imediato, parece ter a cer com isso. Mas a carta de demissão que ele enviou a Trump menciona outros aspetos que podem ser entendidos como divergências. O general nota que "a nossa força enquanto nação está inextricavelmente ligada à força do nosso sistema único e abrangente de alianças e parcerias", enfatiza a necessidade de "mostrar respeito por esses aliados" e nota que poderes como a China e a Rússia "querem formar um mundo consistente com o seu modelo autoritário".

De passagem, Mattis lembra que as suas perspetivas "são informadas por mais de quarenta anos de imersão nestes assuntos" (para bom entendedor...). Esse capital de experiência e conhecimento leva-o a concluir que "devemos fazer todo o possível para avançar uma ordem internacional" que promova os interesses americanos. Nessas condições, o presidente merece ter um secretário de Defesa mais alinhado com a sua maneira de ver, diz Mattis, agradecendo a oportunidade de servir que lhe foi dada.