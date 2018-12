Brexit. May reuniu-se com deputados 'tories' mais críticos do seu acordo

A primeira-ministra britânica, Theresa May, reuniu-se esta semana com o influente deputado conservador Jacob Rees-Mogg, presidente do Grupo de Investigação Europeu (pró-'Brexit'), e com mais nove deputados críticos do seu acordo de saída da União Europeia (UE).

A imprensa britânica noticiou nesta sexta-feira que May convidou na terça-feira Rees-Mogg, um dos principais impulsionadores da moção de censura interna de que foi alvo, para ir à sua residência oficial, o número 10 de Downing Street, para tentar limar arestas com o setor mais crítico dentro das suas próprias fileiras.

O diário The Times indicou que Rees-Mogg, líder do Grupo de Investigação Europeu (ERG, na sigla inglesa), que representa o grupo de 'tories' mais eurocéticos, considerou "uma gentileza" o convite que May lhe dirigiu apenas seis dias depois da moção de censura de que saiu vitoriosa, com 200 votos a seu favor e 117 contra. "Até o polícia da porta se mostrou surpreendido" de que tal reunião se realizasse, escreveu o Times, citando o deputado, após a sua visita ao número 10 de Downing Street.

Além disso, no encontro, Rees-Mogg sugeriu pela primeira vez que poderá apoiar o acordo de May se se conseguir "clareza jurídica" quanto à salvaguarda irlandesa. Contudo, a chefe do executivo britânico adiantou que não pode fazer alterações legais no documento, mas que tentará encontrar outras soluções para que a UE indique que respeita a integridade territorial do Reino Unido.

O jornal noticiou que fontes do bloco comunitário admitiram que as conversações nesse sentido prosseguem, mas não querem fazer concessões "demasiado cedo", porque isso poderia encorajar os setores mais eurocéticos a exigirem mais alterações.

Para o Financial Times (FT), que também fez eco da reunião realizada a 18 de dezembro, o modo como agir o setor dos conservadores eurocéticos pode determinar se o Reino Unido sai da União Europeia com ou sem acordo. May anunciou que a votação do acordo no parlamento se realizará na semana de 14 de janeiro, depois de ter cancelado a data inicial, 11 de dezembro, por não dispor dos apoios suficientes para a respetiva aprovação na Câmara dos Comuns.