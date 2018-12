Aeroporto de Gatwick retoma atividade após quase dois dias de caos

O aeroporto de Gatwick, em Londres, um dos maiores do Reino Unido, retomou esta sexta-feira a atividade após mais de 32 horas de paralisação total, devido a repetidos avistamentos de drones. A interrupção nos serviços afetou mais de 110 mil passageiros naquele que é o período mais movimentado do ano.

Um voo da operadora turística Thomas Cook foi o primeiro a aterrar no aeroporto, perto das 6h da manhã, depois de quase dois dias de caos. Cerca de meia hora mais tarde, o voo D82968 da Norwegian Airlines descolou com destino a Rovaniemi, na Finlândia. Após horas de cancelamentos e redirecionamentos, o aeroporto já está a fazer embarques e chamadas de última hora.

110 mil passageiros e 760 voos afetados só na quinta-feira

Esta manhã, o aeroporto estava “a trabalhar com companhias aéreas e controladores de tráfego aéreo para introduzir um número limitado de voos nas próximas horas”, revelou fonte do Gatwick. O aeroporto estava inoperacional desde as 21h de quarta-feira depois de drones terem sido vistos nas proximidades. O último avistamento aconteceu mais de 24 horas depois do primeiro, deixando centenas de voos em terra.

Milhares de pessoas ficaram retidas no aeroporto, com 110 mil passageiros em 760 voos programados para aterrar ou descolar na quinta-feira. Muitos outros estão agendados para esta sexta-feira, sendo que o Gatwick prevê gerir cerca de 2,6 milhões de pessoas durante o período do Natal e do Ano Novo.

Passageiros com destino a Gatwick acabaram por aterrar em Manchester, nos aeroportos também londrinos de Luton ou Heathrow ou mesmo em lugares distantes como Paris e Amesterdão.