Terapeuta da fala despedida por não aceitar cláusula contratual que a impede de boicotar Israel processa o Texas

Uma terapeuta da fala perdeu o seu emprego no Texas por se recusar a assinar um contrato que a compromete a não tomar quaisquer ações que possam causar prejuizo a Israel. A cláusula resulta de uma lei aprovada em 2017 que visa combater o movimento chamado Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS), que aplica ao estado israelita tácticas semelhantes às que levaram ao fim do apartheid na África do Sul.

Com o movimento a ganhar popularidade, sobretudo entre os jovens, Israel começou a fazer lobby contra ele, por vezes alegando que ele é uma forma de antisemitismo (embora algumas organizações judaicas que se opõem à pcupação israelita na Faixa Ocidental o apoiem). Em zonas onde têm mais força as igrejas evangélicas, aliadas de Israel, as reações ao BDS são especialmente fortes.

Bahia Amawi, a terapeuta agora em questão, vive nos Estados Unidos há décadas e é cidadã americana. Trabalhava com crianças dos 3 aos 11 anos no distrito escolar de Pflugerville desde 2009 e nunca teve problemas em renovar o contrato. Em agosto passado, porém, entre várias cláusulas novas, apareceu uma que a impedia de engajar em boicotes ou quaisquer atividades que visassem "infligir danos económicos a Israel".

Era a única cláusula que não tinha a ver com o seu trabalho, explica. "É espantoso que nos queiram fazer engolir isto e decidir proteger a economia de outro país à custa dos nossos direitos constitucionais".

A lei em causa, que prescreve tanto penas civis como criminais para os infratores, parece um claro desrespeito pelo direito à livre expressão que todos os americanos têm. E é em nome desse direito que Amawi acaba de processar o Distrito Oeste do Texas. Embora não seja uma pessoa muito política, a indignação com a política israelita nos territórios ocupados tem-na levado a boicotar produtos oriundos de lá, e ocasionalmente a participar em manifestações.

Nada que um americano normal não possa fazer e que muitos não façam, com os mais variados motivos - e muitas vezes contra empresas norte-americanas. É bastante provável que a lei em questão acabe por ser declarada inconstitucional nos tribunais. Apesar de vários estados terem elaborado leis no mesmo sentido, a ACLU, a mais antiga e prestigiada organização de direitos humanos nos Estados Unidos, tem reiterado sempre a sua condenação, e está longe de ser a única a fazê-lo.