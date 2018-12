Síria. Turquia ameaça enterrar membros de milícia curda na zona fronteiriça

O ministro da Defesa turco ameaçou esta quinta-feira, horas depois de os Estados Unidos anunciarem a retirada das suas tropas da Síria, os membros da milícia curdo-síria aliada de Washington que permaneçam em zonas fronteiriças com a Turquia.

O exército turco "enterrará" os membros das Unidades de Proteção Popular (YPG) que ficarem nessas áreas, disse Hulusi Akar. O anúncio da retirada das tropas norte-americanas, que têm apoiado as YPG na sua luta contra o Daesh, ocorreu depois de Ancara ameaçar com uma operação militar no norte da Síria contra a milícia curdo-síria.

Akar reafirmou que o exército está a preparar a ofensiva contra aquela milícia - considerada por Ancara uma extensão na Síria do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, proibido e que combate o Estado turco desde 1984) - nomeadamente contra os seus membros presentes na cidade de Minbej e na região situada a leste do Eufrates.

"Em devido tempo eles serão enterrados nas valas que cavaram", disse o ministro da Defesa da Turquia, citado pela agência estatal Anadolu.

A colaboração entre Washington e as YPG, parte decisiva das Forças Democráticas da Síria (FDS), coligação curdo-árabe que tem combatido com sucesso os 'jihadistas' do Daesh, tem constituído um dos principais pontos de conflito nas relações turco-norte-americanas, aliados na NATO.

A Turquia teme que o surgimento de um "Estado curdo" na Síria junto à sua fronteira dê força às ambições separatistas no seu território.