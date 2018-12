Prestige. Supremo Tribunal espanhol decretou indemnizações no valor de 1500 euros

O Supremo Tribunal espanhol decretou indemnizações no valor de 1500 milhões de euros no âmbito do caso do petroleiro Prestige, que se afundou em 2002 ao largo do cabo Finisterra, na Galiza, causando uma enorme maré negra.

Segundo a decisão dos magistrados, esse montante imputado ao capitão Apostolos Mangouras, que foi condenado a dois anos de prisão, e à The London Owners Mutual Insurance Association será dividido entre o Estado espanhol, o Estado francês, a Junta da Galiza e mais 269 pessoas, empresas e sociedades afetadas pelo derrame de petróleo, refere o jornal “El Mundo”.

A decisão final foi anunciada esta quinta-feira após um recurso sobre o caso face à decisão do Supremo anunciada em janeiro de 2016.

Foi a 13 de novembro de 2002 que o petroleiro Prestige se partiu e afundou depois de quase uma semana à deriva no Oceano Atlântico na sequência de uma tempestade ao largo do cabo Finisterra, na Galiza. Cerca de 77 mil toneladas de fuelóleo foram derramadas no mar, o que correspondeu à pior catástrofe ecológica da história de Espanha.