Obama aparece de surpresa em hospital para crianças a fazer de Pai Natal

A certa altura, Obama foi visto a cantar "We Wish You a Merry Christmas" com um grupo de funcionários e doente. Terminada a visita, o hospital agradeceu, dizendo que Obama tinha aquecido os corredores e posto sorrisos em toda a gente, o ex-presidente retribuiu agradecendo por o terem deixado ser "um Pai Natal substituto". E voltou-se a cumprir uma tradição de visitas que os Obama iniciaram há algum tempo em hospitais e escolas. O Hospital Nacional das Crianças foi visitado anualmente por Michelle Obama quando ela era primeira-dama.