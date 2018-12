O filho de dois anos de Shaima está a morrer. Ela conseguiu finalmente chegar aos EUA para estar com ele

A mãe iemenita da criança que está a morrer nos EUA chegou esta quarta-feira à Califórnia. Shaima Swileh, que atualmente vive no Egito, foi inicialmente impedida de entrar nos Estados Unidos.

O seu filho de dois anos de idade, Abdullah Hassan, foi diagnosticado com uma doença cerebral que afeta a sua capacidade de respirar. Os médicos dizem que a criança não sobreviverá. O pai, Ali Hassan, de 22 anos, disse que a visita da mãe permitirá ao casal “chorar com dignidade”.

Abdullah e o pai são cidadãos americanos mas Swileh é iemenita. A família mudou-se para o Cairo, no Egito, para escapar à guerra civil no Iémen, quando Abdullah tinha oito meses de idade. Há cerca de três meses, Hassan levou o filho para a Califórnia para tratamento.

Milhares de emails em apoio à família e contra proibição de Trump

Quando os médicos em Oakland informaram que o estado de Abdullah era terminal, Swileh solicitou um visto para se juntar ao marido e ao filho. Em resposta, recebeu uma carta de rejeição do Departamento de Estado norte-americano, citando a proibição de viagens a partir de países maioritariamente muçulmanos, decretada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

O porta-voz do Departamento de Estado Robert Palladino disse que “o caso era muito triste”, acrescentando, no entanto, serem “governados pelo ato de imigração e nacionalidade”. Na manhã de terça-feira, foi finalmente concedida autorização a Swileh para entrar nos EUA.

Segundo o Conselho para as Relações Americano-Islâmicas, milhares de emails foram enviados às autoridades, juntamente com tweets e cartas de membros do Congresso, em apoio à família. O Conselho criticou a Administração por impor a proibição, sublinhando que a criança “poderia estar a receber o conforto da mãe” há semanas.