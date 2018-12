Lula podia ter sido libertado esta quarta-feira mas não foi. Afinal, o que aconteceu?

O juiz Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, suspendeu esta quarta-feira a possibilidade de prender condenados em segunda instância antes do trânsito em julgado, ou seja, esgotadas todas as possibilidades de recurso. No entanto, ao início da noite, o presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu a decisão do colega. Resultado: esfumou-se a possibilidade de o ex-Presidente Lula da Silva, preso em Curitiba desde 7 de abril, ser libertado.

Ao reverter a decisão, Toffoli argumentou que o plenário do Supremo já tinha decidido anteriormente que era possível a prisão em segunda instância, decisão, que segundo ele, deveria ser respeitada. “A decisão já tomada pela maioria dos membros da corte [tribunal] deve ser prestigiada pela presidência [do STF]. E é por essas razões, ou seja, zeloso quanto à possibilidade de esta nova medida (...) contrariar [a] decisão soberana já tomada pela maioria do tribunal pleno, que a presidência vem exercer o poder geral de cautela”, justificou Toffoli, citado pelo jornal “Folha de S. Paulo”.

O juiz Marco Aurélio lamentou que a sua decisão fosse revogada. “A autofagia é péssima para a instituição”, disse à “Folha”. Além de Lula, a decisão beneficiaria outros presos por corrupção, como o antigo governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo (do PSDB) e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares.

Partido Comunista do Brasil pediu esclarecimentos ao STF e precipitou decisão inicial

Foi uma ação movida pelo Partido Comunista brasileiro que esteve na origem da decisão do juiz. O partido pedia que o STF reconhecesse a harmonia entre a Constituição e o artigo 283 do Código de Processo Penal, que só prevê a prisão após o trânsito em julgado. Como fundamento da sua decisão, Marco Aurélio afirmou que a constitucionalidade do artigo em questão não suscita dúvidas.

A decisão de conceder a libertação de Lula, pedida pelo seu advogado, cabia à juíza Carolina Lebbos, que não a quis tomar de imediato. De resto, a decisão já estava a ser criticada pelos procuradores da Operação Lava Jato, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recorreu da decisão de Marco Aurélio.

O responsável pela condenação de Lula, o ex-juiz Sergio Moro e futuro ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, não quis comentar.

No início da semana, o presidente do STF marcou para abril do próximo ano uma sessão no tribunal para discutir novamente a prisão após segunda instância. Nessa altura, Lula, que se encontra preso há oito meses, voltará a estar no centro das atenções.