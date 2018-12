Japão planeia abandonar Comissão Baleeira Internacional e retomar caça comercial, segundo fontes do Governo

O Japão planeia abandonar a Comissão Baleeira Internacional (CBI) e retomar a caça comercial de baleias no próximo ano, avança a agência nipónica de notícias Kyodo. As autoridades japonesas deverão informar a CBI da sua decisão até ao final do ano, meses depois de a Comissão ter rejeitado uma nova tentativa de Tóquio de retomar a atividade baleeira comercial.

A Kyodo cita fontes não identificadas do Governo, segundo as quais o país iria abandonar as controversas e dispendiosas expedições ao Oceano Antártico e, em vez disso, permitir que as frotas baleeiras operassem nas suas águas costeiras e na zona económica exclusiva.

Um oficial da agência japonesa de pesca desmente a notícia, sublinhando que não foi ainda tomada qualquer decisão sobre a retirada da CBI, que proibiu a caça comercial em 1986. “A posição oficial do Japão – de que queremos retomar a caça comercial o mais rapidamente possível – não mudou. Mas as especulações de que deixaremos a CBI são incorretas”, disse a fonte ao jornal inglês “The Guardian”.

Japão arrisca-se a ser “nação baleeira pirata”

Na Austrália, os relatos de que Tóquio estará a preparar-se para abandonar a Comissão foram recebidos com críticas. A ministra australiana do Ambiente, Melissa Price, lembrou que Camberra se opõe a “todas as formas de caça comercial e à chamada ‘caça científica’”. A chefe de campanhas da Humane Society International na Austrália, Nicola Beynon, disse que, caso saia da CBI, o Japão arrisca-se a tornar-se “uma nação baleeira pirata, com um preocupante desrespeito pelas normas internacionais”.

Já antes Tóquio tinha ameaçado deixar a Comissão, argumentando que a moratória deveria ser uma medida temporária e acusando a CBI de abandonar o seu propósito original, o de administrar o uso sustentável dos stocks globais de baleias.

A confirmar-se a saída, o Japão junta-se à Islândia e à Noruega no desafio à proibição da caça comercial de baleias.