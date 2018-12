Amazon envia milhares de mensagens áudio da assistente virtual Alexa à pessoa errada

A Amazon enviou por lapso cerca de 1700 mensagens áudio de um utilizador que falou com a assistente virtual Alexa para a pessoa errada. A situação aconteceu na Alemanha e foi divulgada esta quinta-feira pela revista alemã “C't Magazin”.

De acordo com a publicação, os ficheiros aúdio revelavam várias informações pessoais, incluindo nome completo, morada, nome do cônjugue, que permitiam facilmente identificar e localizar a pessoa em questão. As mensagens divulgavam também gostos pessoais, como música, e diálogos a partir do chuveiro.

A tecnológica norte-americana já lamentou o sucedido, garantindo que foram tomadas todas as medidas necessárias para evitar situações semelhantes no futuro.

“Este foi um caso infeliz de um erro humano e um incidente isolado. Resolvemos o assunto com os dois clientes envolvidos e tomámos as medidas necessárias para melhorar os nossos procedimentos. Estamos também em contacto com as autoridades regulatórias por precaução”, afirmou uma fonte oficial da Amazon ao site Business Insider.

Apesar de a empresa sublinhar que este foi um caso único, a Amazon não descarta que possam ocorrer outros erros no futuro, pelo que recomenda aos utilizadores para não divulgarem assuntos confidenciais à assistente virtual Alexa.