Zimbabwe. Exército usou força “injustificável” contra manifestantes após eleições, diz relatório

As forças armadas do Zimbabwe usaram força “injustificável” contra os manifestantes da oposição na sequência das eleições presidenciais deste ano. Esta é uma das principais conclusões de um inquérito revelado esta terça-feira.

Seis pessoas morreram depois da intervenção de tropas que tentavam conter os protestos na capital, Harare, a 1 de agosto. A comissão que elaborou o relatório disse que o exército agiu desproporcionalmente, quando disparou contra manifestantes em fuga, mas também responsabilizou algumas figuras da oposição por incitamento à violência.

O exército e a polícia entraram em confronto com manifestantes que foram para as ruas protestar contra as alegações de fraude cometida pelo partido no poder, o Zanu-PF, na votação de 30 de julho. “A comissão concluiu que a morte das seis pessoas resultou da ação dos militares e da polícia. O uso de balas reais diretamente sobre as pessoas, sobretudo enquanto fugiam, foi claramente injustificado e desproporcional”, lê-se num resumo do relatório final.

Comissão recomenda pagamento de indemnizações

A comissão de sete membros, criada pelo Presidente Emmerson Mnangagwa após a sua curta vitória, considerou legítimo o envio de militares e acusou a aliança da oposição, o Movimento pela Mudança Democrática (MDC), de inflamar tensões, citando discursos de alguns dos seus líderes.

“Se os distúrbios não tivessem sido controlados, a situação poderia ter escalado, resultando em consequências desastrosas”, considera o documento. A comissão recomenda que o Governo pague indemnizações às famílias das vítimas e às dezenas de pessoas que ficaram feridas nos protestos.

Na terça-feira, Mnangagwa disse que ia “estudar as recomendações e decidir o caminho a seguir”. “Estou satisfeito que a comissão de inquérito tenha cumprido diligentemente o seu mandato”, acrescentou.

Governo tenta “branquear” ações dos militares, acusa oposição

Contudo, a oposição desconsiderou de imediato o relatório, dizendo que o Governo estava a tentar “branquear” as ações dos militares. “A nossa posição é que estão a fazer uma falsa equivalência entre os manifestantes e aqueles que estavam a atirar sobre manifestantes desarmados”, disse um porta-voz do MDC.

No mesmo dia dos protestos – dos quais se distanciou, afirmando serem “estúpidos” –, o líder do MDC, Nelson Chamisa, recusou-se a aceitar o resultado das eleições, argumentando que tinha ganho o voto popular.

Mnangagwa evitou por pouco uma segunda volta ao obter 50,7% dos votos, o que representou apenas mais 30 mil votos do que o mínimo necessário para a vitória direta.