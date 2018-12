Vila grega “comida” pela mineraçao de carvão está quase abandonada

Com todo o sol e mar que tem, a Grécia devia ser um paraíso para as energias alternativas. No entanto, acontece o contrário. Menos de um sétimo da energia usada no país tem origem no sol ou no vento e um terço provem do carvão. Além das consequências em termos de poluição, há uma outra que se vem tornando cada vez mais direta: o desaparecimento progressivo de vilas e aldeias que têm o azar de ficar junto a minas.

Uma dessas aldeias é Anargyri, no norte da Grécia. Para seu azar, há decadas que ali se extrai lignite, uma forma de carvão de baixo poder calórico que, dado o seu transporte ser pouco rentável, costuma ser consumida próxima dos lugares onde é extraída. Com a terra cada vez mais negra e esburacada, as estradas cada vez mais irregulares e as paredes e portas das casas de Anargyri a assumirem ângulos cada vez mais insólitos, viver lá tornou-se inseguro.

Não há muito tempo havia cerca de 500 habitantes; agora restam 40. São os que não aceitaram a oferta que lhes fez uma empresa mineira de os mudar para apartamentos arrendados noutro lugar. Um deles, Michalis Bitas, dono de uma exploração pecuária, contou à imprensa que o efeito físico da mineração nas casas começou a ser visível em 1986, quando a mineração começou. "Começou a comer as casas lentamente, antes de passar a comer-nos a nós também".

Para explicar por que recusou a oferta da empresa, Bitas explica que não pode mudar as suas ovelhas e a maquinaria para um apartamento. Ele e outros que a perda das suas casas seja compensada por inteiro.

A nível ambiental, a enorme dependência dos combustíveis fósseis que se verifica na Grécia - uma dependência que planos já anunciados pelo governo dão a entender que vai aumentar ainda mais - suscita o alarme dos ambientalistas. A recente conferência sobre alterações climáticas na Polónia reiterou os avisos sobre os perigos do carvão e 34 grupos publicaram uma carta a pedir ao primeiro-ministro grego que "não renda o país às consequências aterradoras" que se anunciam.

O presidente da PPC, a empresa estatal responsável pela mineração em Anargyri, reconhece que a lignite irá ser gradualmente substituída por outras fontes de energia. Mas nota que se trata de um "combustível estratégico, por ser o único inteiramente controlado pelo nosso país".

A pressão dos credores internacionais da Grécia também não ajuda. Entre outras exigências que o país aceitou, conta-se a privatização de três unidades de produção de eletricidade que funcionam à base de carvão. E o governo tenta aproveitar ao máximo os seus recursos em carvão e gás natural, em especial nas zonas costeiras, para conseguir atrair investimento.