“Quero sair em breve para estar com a minha família.” Ex-presidente do Parlamento catalão está presa desde março

“Todos os dias são muito difíceis porque sei que estou inocente mas não sei quantos dias e noites ficarei presa”, confessou a antiga presidente do Parlamento catalão Carme Forcadell numa rara entrevista concedida à BBC na prisão de Mas d'Enric, divulgada esta quarta-feira.

Com 63 anos, Forcadell foi presa em março e enfrenta acusações de rebelião pela sua participação na campanha de 2017 pela independência da Catalunha. Passa 15 horas por dia sozinha na sua cela de 10 metros quadrados e, se for condenada, arrisca uma pena que pode ir até aos 17 anos de prisão. Agora, pede ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) que ordene a sua libertação.

“Sinto muito a falta da minha família e daqueles que amo. Isto é especialmente difícil para a minha mãe, que tem 90 anos e sofre muito. Também para o meu marido e os meus filhos. Quero sair em breve para estar com eles. Quando vêm ver-me, eu vejo o sofrimento refletido nos seus olhos”, disse à BBC.

Forcadell fazia parte da conspiração para conseguir a independência de forma ilegal, diz Ministério Público

Forcadell era a presidente do Parlamento de Barcelona quando este votou para declarar a Catalunha uma república independente a 27 de outubro do ano passado. Ela passou uma noite na cadeia em novembro antes de ser libertada sob fiança mas foi novamente presa em março deste ano.

A sua equipa jurídica vai apresentar uma petição no TEDH em Estrasburgo, dizendo que a detenção de Forcadell antes do julgamento, que só deve começar no próximo ano, viola os seus direitos humanos.

O Ministério Público espanhol alega que Forcadell era parte de uma conspiração para conseguir a independência de forma ilegal – especificamente, que ela permitiu que os debates parlamentares sobre a independência continuassem, apesar das advertências do Tribunal Constitucional de Espanha.

“O meu dever é defender a soberania do Parlamento, a liberdade de expressão”, contrapõe Forcadell

Forcadell insiste que nada fez de errado. “O meu papel como presidente do Parlamento não pode ser censurar o debate se houver uma maioria parlamentar, que tenha sido eleita em eleições livres e democráticas e que quer falar sobre este assunto”, diz. “O meu dever é defender a soberania do Parlamento, a liberdade de expressão, o pluralismo político e o direito de iniciativa dos deputados”, acrescentou.

Na entrevista, Forcadell sublinhou ainda que “num Parlamento democrático, a palavra tem de ser livre” e que “é preciso ser capaz de falar sobre tudo”, devendo “o único limite” ser “o respeito pelos direitos humanos”.

Oito outros líderes catalães estão presos à espera de julgamento, designadamente os antigos ministros do Trabalho, do Território, do Interior e das Relações Externas, além do ex-vice-presidente da Catalunha, o antigo presidente da Assembleia Nacional catalã, o ex-porta-voz do Governo catalão e o antigo presidente da associação Òmnium Cultural.

Não há presos políticos, apenas políticos que “infringiram a lei”, diz delegada de Madrid em Barcelona

A delegada do Governo espanhol em Barcelona, Teresa Cunillera, nega que haja presos políticos na Catalunha. O que há são “alguns políticos que, no exercício das suas responsabilidades, infringiram a lei”, pelo que “os tribunais agiram e, como resultado, estão agora nas mãos da justiça”, disse.

O Supremo Tribunal de Espanha fez esta terça-feira uma audiência inaugural para decidir se é competente para realizar o julgamento. Os advogados de defesa querem que o caso seja julgado por um tribunal na Catalunha.

Entretanto, em sua casa em Sabadell, o marido Bernat Pegueroles queixa-se que a prisão de Forcadell “partiu a família, de certa forma”. “Os meus filhos continuam com as suas vidas mas também sofrem porque a mãe não está aqui. Temos um neto de um ano e ela não o viu crescer. Agora, começou a andar e ela fica animada quando a visitamos mas o rapaz não a reconhece”, disse.