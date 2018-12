Procurador-geral de Washington avançou com processo contra o Facebook

O procurador-geral de Washington avançou esta quarta-feira com um processo contra o Facebook, na sequência do escândalo dos dados da Cambridge Analytica.

O anúncio surge um dia depois de o jornal “New York Times” ter divulgado uma notícia que dava conta de que a Netflix e o Spotify conseguiram aceder às mensagens dos utilizadores da rede social fundada por Mark Zuckerberg.

Segundo o NYT, terão sido mais de 150 empresas que acederam a informações de utilizadores do Facebook sem o seu consentimento. Plataformas como o Spotify e a Netflix podiam ler, enviar ou apagar mensagens no serviço de mensagens do Messenger, no Facebook, uma informação que voltou a assustar os utilizadores desta redes social depois do escândalo da Cambridge Analytica, que terá acedido a dados de 87 milhões de pessoas.

Em comunicado, a empresa confirmou o acesso concedido a mensagens privadas, mas garantiu que para isso fois empre necessária a autorização de cada utilizador. “Os parceiros acederam as mensagens? Sim. Mas as pessoas precisaram de fazer login no Facebook para utilizar o recurso de mensagens de um parceiro. Por exemplo, depois de fazer o login na sua conta do Facebook na aplicação de desktop do Spotify, você pode enviar e receber mensagens sem sair da aplicação”, escreveu o Facebook numa nota.

Só o Spotify poderia ter tido acesso a mais de 70 milhões de mensagens utilizadores do Facebook. Contudo, a empresa garantiu que não sabia que teria acesso a tão amplo universo de dados.

Esta quarta-feira foi definitivamente um dia de más notícias para o Facebook. As ações da empresa de Mark Zuckerberg afundaram 6,8% na sequência do processo aberto pelo procurador-geral de Washington e das reações negativas ao facto de o Facebook ter dado acesso às mensagens do Messenger à Netflix e à Spotify.