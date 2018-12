Polémica na Câmara dos Comuns. Líder dos trabalhistas nega ter chamado “mulher estúpida” a Theresa May

O debate parlamentar na Câmara dos Comuns do Reino Unido foi marcado esta quarta-feira por uma intensa troca de acusações, exaltando os ânimos dos deputados. Em causa está o facto de o líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, ter alegadamente chamado “mulher estúpida” a Theresa May durante o debate, cujo vídeo do momento foi divulgado rapidamente nas redes sociais.

Após a chamada de atenção de vários deputados do Partido Conservador, Jeremy Corbyn garantiu que não foram essas as palavras que pronunciou em voz baixa, mas sim “pessoas estúpidas” referindo-se ao deputados conservadores.

O antiga líder dos conservadores, Patrick McLoughlin, apelou mesmo ao presidente da câmara dos Comuns, John Bercow, para censurar o líder dos trabalhistas. Contudo, John Bercow disse que não presenciou esse momento, não podendo garantir a sua veracidade, nem podendo agir em conformidade com as acusações – atitude que lhe valeu uma chuva de críticas na Câmara dos Comuns. “Vergonha”, “Desgraça”, gritaram alguns parlamentares, exigindo um pedido de desculpas formal por parte de Jeremy Corbyn.

A insistência dos deputados levou, porém, o presidente da Câmara dos Comuns a voltar atrás e a assistir ao vídeo desse momento, tendo pedido ainda a opinião de surdos e peritos na leitura de lábios. Depois disso, o presidente da Câmara dos Comuns admitiu que era fácil confundir essas duas frases: “Há tendência para confundir essas duas frases. Mas ninguém pode ter 100% de certeza”, declarou John Bercow, tentando acalmar os deputados.

O debate desta quarta-feira na Câmara dos Comuns foi também marcado por várias críticas ao facto de a primeira-ministra britânica não submeter já a votação para o acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, numa altura em que aumentam as vozes de apoio à realização de um segundo referendo sobre o Brexit.